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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı final rövanş ayağında bugün 1karşılaşma yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Devler Ligi'nde yarı final 1. maçlarının programı şöyle:

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Bugün:

22.00 Arsenal PSG (TRT Spor)

Yarın:

22.00 Barcelona Inter (TRT 1)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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