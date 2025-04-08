Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında yarın ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün :

22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

Arsenal ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)

Bayern Münih ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT Spor, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Yarın :

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

Barcelona ile B.Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.