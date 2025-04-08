Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında yarın ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
Bugün :
22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
Arsenal ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)
Bayern Münih ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT Spor, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
Yarın :
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)
PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)
Barcelona ile B.Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.