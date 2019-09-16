Şampiyonlar Ligi maç programı: Gruptaki ilk maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16.09.2019 14:05

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, bu hafta oynanacak grup maçları ile başlıyor. Devler Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yarın ve 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. 32 takım, grup aşamasından son onaltıya kalmak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi grup ilk hafta maç programı haberimizde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk hafta maçları 17 Eylül Salı ve 18 Eylül Çarşamba günleri oynanacak. Salı günü; F, G, E, H grubu karşılaşmaları yapılacak. Çarşamba günü ise Galatasaray'ın yer aldığıA Grubu ve B, C, D grupları maçları oynanacak. İşte ilk haftanın programı...

17 EYLÜL SALI

İnter - Slavia Prag 19.55

Lyon - Zenit 19.55

Napoli - Liverpool 22.00

Salzburg - Genk 22.00

Dortmund - Barcelona 22.00

Benfica - Leipzig 22.00

Chelsea - Valencia 22.00

Ajax - Lille 22.00

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

Club Brugge - Galatasaray 19.55

Olimpiyakos - Tottenham 19.55

PSG - Real Madrid 22.00

Bayern Münih - Crvena Zvezda 22.00

Dinamo Zagreb - Atalanta 22.00

Shaktar Donetsk - Manchester City 22.00

Leverkusen - Lokomotiv Moskova 22.00

Atletico Madrid - Juventus 22.00

SAYILARLA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Devler Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Sekiz gruptaki 32 takım, bir sonraki tura kalmak için mücadele edecek. Gruplarda yer alan takımların toplam piyasa değeri; 16 milyar avroyu buluyor. Bu takımlardan 1 milyar 280 milyon avro piyasa değeri ile Manchester City ilk sırayı alırken Slavia Prag ise 36,6 milyon avro ile son sırada yer alıyor. Galatasaray, bu sıralamada 136,3 milyon avro ile 24. sırada.

1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı ile başlayan Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı takım Real Madrid. İspanya temsilcisi toplam 16 kez final heyecanı yaşadı. Ve bunların 13'ünde ise kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu. 1992'den beri Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Portekizli futbolcu tam 7 kez gol kralı olmayı başardı. Onu ise 6 kez ile Messi takip ediyor.