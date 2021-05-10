Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilmesi gündemde
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Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilmesi gündemde

Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilmesi gündemde
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Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp İngiltere'ye verilmesi gündemdeki yerini korurken, yeni gelen haberler bambaşka bir durumu ortaya koydu. Alınan bilgilere göre, UEFA ile İngilizler arasında uzlaşma sağlanamadı. Bu sonucun ardından dev finalin Portekiz'e alınması gündemde geldi.

İngiltere hükümetinin Türkiye'yi koronavirüs salgınında yüksek riskli ülkeler arasına alması sonrası finale kalan Manchester City ile Chelsea, UEFA'ya başvurarak karşılaşmanın ülkelerinde oynanmasını talep etmişti. Bunun üzerine gerçekleştirilen İngiltere ile UEFA görüşmesinde uzlaşma sağlanamadı.

DEV FİNAL, PORTEKİZ'DE OYNANABİLİR

Times'ın duyurduğu habere göre, kritik görüşmede bazı önemli sorunların aşılamadığı belirtildi. Bu sonucun ardından finalin İngiltere yerine Portekiz'e alınması gündemde. Geçen yıl çeyrek final arifesinde virüsün yayılmasını engellemek için organizasyon Türkiye'den Portekiz'e taşınmıştı. Koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı listeye alan İngiliz hükümeti, Portekiz'e seyahat edecek vatandaşları için herhangi bir kısıtlaması bulunmuyor.

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