Şampiyonlar Ligi A, B, C, D, E, F, G, H grubu takımları kimler? Ş. Ligi'ne katılan 32 takım hangisi? 2021-2022 hangi grupta hangi takımlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Buna göre 8 gruptaki toplam 32 takımın yerleri belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş C grubunda yer aldı. Peki, Şampiyonlar Ligi A, B, C, D, E, F, G, H grubu takımları kimler? 2021-2022 hangi grupta hangi takımlar var? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar var? Gruptaki takımlar kimler? Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takım ve isimleri sizlerle... A grubunda hangi takımlar var? B grubu, C grubu, D grubu takımları kimler? E, F, G, H grubu!