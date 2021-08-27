Şampiyonlar Ligi A, B, C, D, E, F, G, H grubu takımları kimler? Ş. Ligi'ne katılan 32 takım hangisi? 2021-2022 hangi grupta hangi takımlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Buna göre 8 gruptaki toplam 32 takımın yerleri belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş C grubunda yer aldı. Peki, Şampiyonlar Ligi A, B, C, D, E, F, G, H grubu takımları kimler? 2021-2022 hangi grupta hangi takımlar var? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar var? Gruptaki takımlar kimler? Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takım ve isimleri sizlerle... A grubunda hangi takımlar var? B grubu, C grubu, D grubu takımları kimler? E, F, G, H grubu!
Şampiyonlar Ligine katılan 32 takım belli oldu. Futbol severler 32 takımın isimlerini ve hangi takım hangi grupta yer alıyor onları merak etti. En zorlu grup hangisi, en kolay grup hangisi? Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takım hangisi? 2021-2022 hangi grupta hangi takımlar var? İşte tüm bilgiler...
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMLERİ YAPILDI MI?
Evet. Dün akşam saatlerinde grup kuraları çekildi.
BEŞİKTAŞ HANGİ GRUPTA?
Temsilcimiz Beşiktaş C grubunda yer alıyor.
Beşiktaş'ın rakipleri şöyle:
- Borussia Dortmund
- Ajax
- Sporting
ŞAMPİYONLAR LİGİNDE TOPLAM KAÇ GRUP VE TAKIM VAR?
Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 32 takım ve 8 grup vardır. Her grupta 4 takım bulunmaktadır. Grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar bir üst tura çıkar. 3. olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gider. 4. olan takım ise elenir.
2021-2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARDA HANGİ TAKIMLAR VAR?
Şampiyonlar Ligi gruplardaki takımlar aşağıdaki gibidir.
Şampiyonlar Ligi A Grubu Takımları:
- - Manchester City
- - Paris Saint-Germain
- - RB Leipzig
- - Club Brugge
Şampiyonlar Ligi B Grubu Takımları:
- - Atlético Madrid
- - Liverpool
- - Porto
- - Milan
Şampiyonlar Ligi C Grubu Takımları: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
- - Borussia Dortmund
- - Ajax
- - Beşiktaş
- - Sporting
Şampiyonlar Ligi D Grubu Takımları: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
- - Real Madrid
- - Şahtar
- - Internazionale
- - Sheriff Tiraspol
Şampiyonlar Ligi E Grubu Takımları:
- - Bayern Münih
- - Barcelona
- - Benfica
- - Dynamo Kiev
Şampiyonlar Ligi F Grubu Takımları:
- - Manchester United
- - Villarreal
- - Atalanta
- - Young Boys
Şampiyonlar Ligi G Grubu Takımları:
- - MSevilla
- - Red Bull Salzburg
- - Wolfsburg
- - Lille
Şampiyonlar Ligi H Grubu Takımları:
- - Juventus
- - Chelsea
- - Zenit
- - Malmö
Temsilcimiz Beşiktaş C grubunda mücadele edecek. Başarılar diliyoruz...