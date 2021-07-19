Şampiyonlar için kutlama programı düzenlendi

Iğdır'ı 14 yıl sonra profesyonel ligle buluşturan Iğdır Belediyespor için şampiyonluk kutlaması düzenlendi.

Iğdır'ı 14 yıl sonra profesyonel ligle buluşturan Iğdır Belediyespor için şampiyonluk kutlaması düzenlendi.

Kortej yürüyüşü ile başlayan program, tören alanındaki şampiyonluk kutlaması ile devam etti. Bölgesel Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan 76 Iğdır Belediyesporun 3'üncü lige yükselmesinin ardından kentte kutlama programı düzenlendi. 76 Iğdır Belediyespor Ankara'da karşılaştığı Diyarbakırspor'u 1-0 yenmesinin ardından kentte adeta bayram havası yaşandı. 76 Iğdır Belediyespor, Ankara'da Diyarbakır sporla oynadığı final maçını kazanıp namağlup olarak 3'üncü lige yükseldi.

Vali Yolu Caddesi üzerinde bir araya gelen taraftar ve vatandaşlar ellerinde meşale ve sloganlar ile kutlama alanına kadar yürüdü. Kutlama alanında büyük bir coşku ile karşılanan 76 Iğdır Belediyespor futbolcuları ve teknik ekip, taraftarlar ile bir araya geldi.

Programda konuşan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Birlikte güzel günlere ulaştığımız, daha mutlu ve beraber olduğumuz bu serhat şehrinde, bu vatanın toprağında, al yıldızlı bayrağımızı daha güzel dalgalandırdığımız güzel günlere ulaşacağız" dedi.

Program futbolcuların taraftarlar ile birlikte kutlama yapmasının ardından son buldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı