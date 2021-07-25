Şampiyona duygusal karşılama
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Şampiyona duygusal karşılama

Şampiyona duygusal karşılama
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Spor

MACARİSTAN'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 57 kilogramda şampiyon olarak tarihe geçen Muğla Köyceğizli 16 yaşındaki sporcu Selvi İlyasoğlu, memleketine dönüşte duygusal bir şekilde karşılandı.

MACARİSTAN'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 57 kilogramda şampiyon olarak tarihe geçen Muğla Köyceğizli 16 yaşındaki sporcu Selvi İlyasoğlu, memleketine dönüşte duygusal bir şekilde karşılandı. Güreşte yıldızlarda dünya şampiyonu unvanını alan ilk sporcumuz olan Selvi'yi Türkiye'ye dönüşünde Dalaman Havalimanı'nda Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Köyceğiz Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, öğrenciler ve ailesi çiçeklerle karşıladı.

Küçük öğrenciler, şampiyon sporcu alandan çıkarken ay-yıldızlı bayrağımızla yanına koşarak sarıldı. Selvi karşılama töreninde duygusal anlar yaşadı.


Şampiyona duygusal karşılama
Şampiyona duygusal karşılama
Şampiyona duygusal karşılama
Şampiyona duygusal karşılama
Şampiyona duygusal karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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