Şampiyon Türkiye

SALON: Saku Suurhall Arena

HAKEMLER: Olivier Guillet, Stephan Grieder

BELARUS: Kurash, Kuklinski, Busel, Miskevich, Radziuk, Shmat (Aplevich, Babkevich, Vash, Tsiushkevich, Shkredau)

TÜRKİYE: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Oğuzhan Karasu,Adis Lagumdzija, Yasin Aydın (Burak Mert, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Metin Toy,Volkan Döne)

SETLER: 16-25, 21-25, 19-25

SÜRE: 83 dakika (27, 30, 26)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonda finalde karşılaştığı Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final'de Belarus'a karşı da 3 seti alan milliler şampiyonluğa ulaştı.





Kaynak: DHA

- İstanbul