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Şampiyon sporcular Kaymakam Tunç ile bir araya geldi

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Şampiyon sporcular Kaymakam Tunç ile bir araya geldi

Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3. olan Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Nurselen Yalgettekin ile Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu ve Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye 3. olan Serhat Diri Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ile bir araya geldi.

Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3. olan Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Nurselen Yalgettekin ile Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu ve Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye 3. olan Serhat Diri Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ile bir araya geldi.

Karadağ'ın Budva şehrinde 13-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3. olan Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Nurselen Yalgettekin ile Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan ve aynı zamanda Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye 3. olan Serhat Diri Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ile biraraya geldi.

Karadağ'ın Budva şehrinde yapılan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururla temsil eden Cizre Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Nurselen Yalgettekin, ilk defa giydiği milli forma ile katıldığı turnuvada büyük bir başarıya imza atarak Avrupa 3'üncüsü oldu.

Şampiyon Sporcuları ve atrenörlerini makamında ağırlayan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizreli şampiyonları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, Cizreli Boksör Nurselen Yalgettekin ve Serhat Diri ile antrenörler Zahit Sevinik, Cudi Çelik ve Rıdvan Budak'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç tarafından Şampiyon Sporculara değişik hediyeler verildi. - ŞIRNAK

Şampiyon sporcular Kaymakam Tunç ile bir araya geldi

Şampiyon sporcular Kaymakam Tunç ile bir araya geldi

Şampiyon sporcular Kaymakam Tunç ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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