Şampiyon güreşçi Taha Akgül, Zara'da nikah şahidi oldu Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Taha Akgül, nikah şahidi oldu.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Taha Akgül, nikah şahidi oldu.

İrem Kayhan ve Namık Korkmaz çiftinin düğününe katılmak üzere Zara ilçesine gelen Akgül, milli güreşçi Namık Korkmaz'ın nikah şahitliğini yaptı.

Belediye Düğün Salonunda, Belediye Başkanı Fatih Çelik'in kıydığı nikah törenine katılan Akgül, Kovid-19 sürecini evde antrenman yaparak geçirdiğini, sakatlık sürecini de atlattığını söyledi.

Güreşi çok özlediğini belirten Akgül, "Arkadaşlarımla antrenman yapabilmeyi, güreşi çok özledim. 7 aydır mindere çıkmıyorum, bu özlemle bir an evvel minderlere kavuşmak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA