Şampiyon güreşçi Cenk İldem aktif spora veda etti, milli takıma antrenör oldu

Türk güreşinin başarılı temsilcilerinden, Avrupa ve dünya şampiyonu, Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, aktif güreş hayatını sonlandırdı. Güreş camiasının içinde kalmaya devam edeceğini ve bundan sonra yetenekli sporcuları yetiştirmek için yoğun çaba harcayacağını açıklayan İldem, Grekoromen A Milli Takım'da antrenör olarak görev yapacak.

25 yıldır güreş yaptığını, artık şampiyon sporcular yetiştirmek için ter dökeceğini kaydeden milli sporcu Cenk İldem, "Aktif spor hayatımda bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz çalıştım. Yeni görevim olan Grekoromen A Milli Takım antrenörlüğü sürecinde şimdi tek hayalim olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmek" dedi.

CENK İLDEM'İN DERECELERİ

2020 Avrupa Şampiyonası 3. (İtalya)

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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