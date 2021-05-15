Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler
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Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler

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Tarihi sezonda şampiyon olan Beşiktaş sosyal medyadan ezeli rakiplerine olay yaratacak bir göndermede bulundu. Kısa sürede gündeme oturan paylaşım taraftarlardan büyük beğeni topladı.

Beşiktaş yaptığı şampiyonluk paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti. Siyah-beyazlıların ezeli rakiplerine göndermede bulunduğu paylaşım büyük beğeni topladı.

"OYUN BİTTİ ÇOCUKLAR"

Kara Kartal, "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!" şeklinde yaptığı göndermeli paylaşıma siyah-beyazlılardan beğeni yağdı.

Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler
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