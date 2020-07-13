Şampiyon Bandırmaspor, Serdar Bozkurt ile yola devam edecek TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Bandırmaspor, TFF 1'inci Lig'de teknik direktör Serdar Bozkurt ile yola devam edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Bandırmaspor, TFF 1'inci Lig'de teknik direktör Serdar Bozkurt ile yola devam edecek.

Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de boy gösterecek Bandırmaspor'da yönetim, 43 yaşındaki Serdar Bozkurt ile yeniden anlaşmaya vardı. Huzurlu çalışma ortamı için yönetime teşekkür eden Bozkurt, "Geçen yıl son dakika golüyle kümede kalan takımı bu sezon şampiyonluğa oynatma başarısı gösteren yönetimimiz, sezon boyunca bizlere maddi ve manevi destek oldu. Bizlere huzurlu bir çalışma ortamı sağladıkları için yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Teknik ekip, oyuncular ve kulüp personeli de elinden gelen gayreti gösterdi. Şampiyonluk yolunda bize büyük destek olan şanlı Bandırmaspor taraftarına ayrıca teşekkür ediyorum. Şampiyonluk Bandırmalılara hayırlı olsun" dedi.

Serdar Bozkurt, gelecek sezon için de iddialı konuşarak, "Kadroda iskeleti bozmadan, yapılacak takviyelerle seyir zevki yüksek bir takım yaratacağız. Taraftarımızı TFF 1'inci Lig'de de mutlu etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.TECRÜBELİ KAPTAN ERKAN TAŞKIRAN DA BANDIRMASPOR'DA KALDIBandırmaspor'un 35 yaşındaki kaptanı Erkan Taşkıran da takımda kaldı. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldı. 26 maçta attığı 7 gol ve yaptığı 22 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Taşkıran, "Aile ortamı bize şampiyonluğu getirdi. Bandırmaspor ailesinin bir parçası olarak kaldığım için çok mutluyum. TFF 1'inci Lig'de de adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz" diye konuştu."TFF 1'İNCİ LİG'DE DE İDDİALI BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez ise "Mali disiplini bozmadan, transfer çalışmalarına başladık. Teknik direktör Serdar Bozkurt ve kaptanımız Erkan Taşkıran ile anlaşma sağladık. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte ücret konusunda gösterdikleri anlayışlı tavırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bandırmaspor'a layık oyuncularla TFF 1'inci Lig'de de iddialı bir takım kuracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA