Sampdoria'nın Roma'ya Deplasmanda Attığı En İyi 3 Gol Roberto Mancini, Luis Muriel ve Giampaolo Pazzini gibi isimlerin Sampdoria forması giydikleri sırada Roma'ya attığı goller, Sampdoria'nın başkent ekibine deplasmanda attığı en iyi goller oldu. Gelin göz atalım.

Roberto Mancini, Luis Muriel ve Giampaolo Pazzini gibi isimlerin Sampdoria forması giydikleri sırada Roma'ya attığı goller, Sampdoria'nın başkent ekibine deplasmanda attığı en iyi goller oldu. Gelin göz atalım. Kaynak: Dugout