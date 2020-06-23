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Sampdoria'nın Roma'ya Deplasmanda Attığı En İyi 3 Gol

Roberto Mancini, Luis Muriel ve Giampaolo Pazzini gibi isimlerin Sampdoria forması giydikleri sırada Roma'ya attığı goller, Sampdoria'nın başkent ekibine deplasmanda attığı en iyi goller oldu. Gelin göz atalım.

23.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:16

Roberto Mancini, Luis Muriel ve Giampaolo Pazzini gibi isimlerin Sampdoria forması giydikleri sırada Roma'ya attığı goller, Sampdoria'nın başkent ekibine deplasmanda attığı en iyi goller oldu. Gelin göz atalım.

Sampdoria'nın Roma'ya Deplasmanda Attığı En İyi 3 Gol
Kaynak: Dugout

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