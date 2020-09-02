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Sampdoria, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny'ye talip oldu

Bonservisi Arsenal'de olan ve geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Mohamed Elneny'nin bu sezon kulübüne kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. İtalyan kulübü Sampdoria'nın ise Mısırlı futbolcuya talip olduğu aktarıldı.

Sampdoria, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny'ye talip oldu
02.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:19

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin önümüzdeki sezon kulübü Arsenal'de kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Eski takım arkadaşı ve şimdilerde menajeri olan Mikel Arteta'nın Liverpool ile oynanan kupa maçında sahaya sürdüğü Elneny konusunda henüz karar vermediği öğrenilirken durumunun kadrodaki diğer oyunculara bağlı olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan İtalyan basını, Sampdoria'nın Elneny'e ilgi duyan şu anki tek kulüp olduğu haberini sayfalarına taşıdı.

DİĞER İSİMLERİN DURUMU ETKİLEYECEK

Arsenal'de orta sahada oynayan Lucas Torreira ve Matteo Guendouzi'nin gelecek sezon için güven verip vermemesi durumuna göre Elneny'nin Arsenal'de kalacağı belirtildi.

MADDİ PÜRÜZLER ÇIKMIŞTI

Beşiktaş'ta sezon boyunca istikrarlı bir performans gösteren Elneny, siyah beyazlıların Mısırlı oyuncuya yaptığı yeni sezon teklifinin maddi pürüzler sebebiyle kabul edilmedi basına yansımıştı.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO CİVARINDA

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, 2016'dan bu yana bonservisi Arsenal'de bulunuyor. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Elneny'nin bonservis bedelinin 5 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

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