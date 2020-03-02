Sami Khedira'nın Juventus'taki En İyi Anları

02.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:21

Juventus'un Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira, 2015'te takıma katıldığından beri İtalyan ekibinin orta sahasında kilit isimlerden biri haline geldi. İtalya'daki kariyerinde dört Serie A, üç İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazanan Khedira, Juventus formasıyla 144 maçta 21 gol kaydetti. İşte Khedira'nın Juventus formasıyla en özel görüntüleri..