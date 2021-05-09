Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü
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Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü

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26 sene sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da başarının mimarı teknik direktör Samet Aybaba şampiyonluk sonrasında, "Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü" ifadelerini kullandı. Kutlamalar için sokaklara akın eden taraftarları da uyaran tecrübeli hoca, "Otobüsle her yeri gezeceğiz, taraftarlarımız balkondan bize el sallasınlar, onların hayatları her şeyden önemli" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TFF 1. Lig şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcularına övgüler dizen tecrübeli hoca, kutlamalar için sokağa çıkan taraftarlara da koronavirüs uyarısında bulundu.

Samet Aybaba'nın açıklamaları şöyle:

"OYUNCULARIM İNANILMAZ PERFORMANS GÖSTERDİ"

"Güzel memleketimin güzel insanlarına yakışır bir şampiyonluk oldu. 11 maçta 10 galibiyet aldık, toplam 4 gol yedik. Oyuncularım inanılmaz performans gösterdi, performansları yükseldi. Başkanımız ekonomik anlamda oyuncuların bütün isteklerini karşıladı. Hemşerilerimiz inanılmaz destek verdi ve ortaya bu tablo çıktı. Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü, orada da renk katacak. Otobüsle her yeri gezeceğiz, taraftarlarımız balkondan bize el sallasınlar, onların hayatları her şeyden önemli.

"BU BİR IŞIK OLACAK"

İnşallah Süper Lig'de takımın başında olurum, o yeni bir sayfa. Hepsi doğru sistem içinde yürüdüğünde oluyor, mutluluk da başarı da oluyor. Ona bakacağız. Adana keyifli bir yerdir, biraz geri kaldı, bu bir ışık olacak, kıvılcım olacak. Çukurova çok bereketlidir, bu kıvılcımla bir şeyleri aşacaktır, hepsine sevgilerimi sunuyorum."

Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü
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