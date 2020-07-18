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Samed Ali Kaya, Menemen'de kendini buldu

Menemenspor'un devre arasında Göztepe'den kiraladığı Samed Ali Kaya, 12 maçta 6 gol atarak takımını sırtladı.

Samed Ali Kaya, Menemen'de kendini buldu
18.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:13

Menemenspor'un devre arasında Göztepe'den kiraladığı Samed Ali Kaya, 12 maçta 6 gol atarak takımını sırtladı.

Ekol Göz Menemenspor, devre arasında Göztepe'den 24 yaşındaki forvet oyuncusu Samed Ali Kaya'yı yarım sezonluğuna kiralamıştı. Daha önce 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig'de Menemen Belediyespor forması giyen genç oyuncu, 36 maçta attığı 25 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Samed Ali, bu performansından sonra Göztepe'ye transfer olurken, sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamamıştı. Bu sezon ilk önce Adana Demirspor'a kiralanan başarılı futbolcu, devre arasından itibaren eski takımı Menemenspor'a gitmişti.

Menemen'de kendisini buldu

Samed Ali Kaya, bu sezonun ikinci yarısında geldiği takımında bulunduğu süre içinde oynanan 15 maçın 12'sinde forma şansı buldu. Bu maçlarda toplamda 793 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, ortalama bir maçta 66 dakika yer alarak takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Oynadığı 12 maçın 7'sinde sol kanatta oynayan Samed Ali, takımdaki santrfor eksikliğinin de etkisiyle 5 maçta da santrfor bölgesinde görev yaptı. Ligin son 5 haftasında 5 gol atan başarılı futbolcu, yarım sezon formasını giydiği Menemenspor'da 6 gole imza atarak Mehmet Boztepe ile birlikte takımın en golcü oyuncusu oldu. Başarılı futbolcu, 2019-2020 sezonunu tamamlanmasıyla Menemenspor'dan ayrılarak, Göztepe'ye dönecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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