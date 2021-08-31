Samandağ biberinde son hasat

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yılın son Samandağ biberi hasadı yapıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yılın son Samandağ biberi hasadı yapıldı.

Dünyanın en uzun sahillerinden birine sahip olan Samandağ ilçesi, sadece turizmi değil tarımıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Tadı ve yararıyla kentin vazgeçilmezi olan Samandağ Biberinin son hasadı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Hüseyin Yayman ve Murat Kütük, hasada eşlik ederek, çiftçilerle beraber biber topladı.

Hasat sonrası konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ biberinin şifa deposu olduğunun altını çizdi. Samandağ biberinin kansere karşıda koruma sağladığına değinen Yayman, "Samandağ biberi hasadının son döneminde çiftçilerimize yardım etmeye geldik. Samandağ biberi gerçekten bir şifa deposu, metabolizmayı hızlandıran, C vitamini olan, bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı insan vücudunda koruma sağlayan ve günümüzün en büyük problemlerinden olan obeziteye karşı Samandağ biberi inanılmaz fayda sağlayan bitkilerimizden bir tanesidir. Lezzeti ve inceliğiyle hem Samandağ'ımıza hem de Hatay'ımıza girdi sağlayan önemli ürünlerimizden bir tanesidir. Salgın süreci tarımın önemini ortaya çıkardı, üretmenin çalışmanın önemini ortaya çıkardı ve Korona ile beraber dünyanın geleceğinin tarımda olduğu ve dünyada ne kadar önemli olduğunu keşfettik. Samandağ biberinin tanınırlık ve bilinirlik bakımından artık daha çok tanıtacağız, insanların bu biberi daha çok tüketmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Samandağ'ın sadece turizm değil tarımda da önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, "Samandağ bizim için tarım ve emeğin başkentidir. Pandemi sürecinde tarımın ne kadar öneme sahip olduğunu gördük. Samandağ'da tropikal meyveler dahil her türlü meyvenin yetişme imkanı var, son derece güzel bir iklime sahip. Kentimizin Samandağ biberi de çok ayrı bir yer teşkil ediyor. Özellikle zayıflamak isteyenler Samandağ biberini istiyorlar. Benim de bizzat arkadaşlarım tarafından zaman zaman biber talepleri geliyor. Sayın milletvekilimizle beraber de artık biberimizin tanıtımını daha kalabalık yerlerde gerçekleştireceğiz. Samandağ biber artık hak ettiği yeri pazarlarda, manavlarda alacaktır inşallah" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan bu yana Samandağ biberi yetiştirdiklerini söyleyen Semira Yüksek ise "Bu işi senelerdir sürdürüyoruz, ekmeğimizi Samandağ biberinden kazanıyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı