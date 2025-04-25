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Salzburg Trabzonspor U19 tek maç mı rövanşı var mı?

Salzburg Trabzonspor U19 tek maç mı rövanşı var mı?
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UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Salzburg U-19 Takımı ile karşı karşıya geliyor. Peki, Salzburg Trabzonspor U19 tek maç mı rövanşı var mı?

UEFA Gençlik Ligi 2024-2025 sezonu yarı final maçında temsilcimiz Trabzonspor U19, deplasmanda Salzburg U19 karşısına çıkıyor. Peki, Salzburg Trabzonspor U19 yarı final tek maç mı, rövanşı var mı?

SALZBURG TRABZONSPOR U19 TEK MAÇ MI RÖVANŞI VAR MI?

Salzburg Trabzonspor U19 yarı finali tek maç olarak oynanacak ve rövanşı olmayacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başlayan karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetiyor.

Salzburg Trabzonspor U19 tek maç mı rövanşı var mı?

Maç TRT Spor'dan yayınlanıyor.

Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapıyor. Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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