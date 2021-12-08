Salzburg - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salzburg - Sevilla maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Salzburg - Sevilla karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Salzburg - Sevillamaçı şifresiz mi? Salzburg - Sevilla maçı hakemi kim? Salzburg - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

SALZBURG - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Salzburg - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı, 08.12.2021 Çarşamba bugün saat 23.00'te oynanacak.

SALZBURG - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Salzburg - Sevilla maçı EXXEN platformundan yayınlanacak

SALZBURG - SEVİLLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Salzburg - Sevilla maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Şampiyonlar Ligi günün programı :

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

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