Salzburg - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salzburg - Sevilla maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Salzburg - Sevilla bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Salzburg - Sevilla maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Salzburg - Sevilla karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Salzburg - Sevillamaçı şifresiz mi? Salzburg - Sevilla maçı hakemi kim? Salzburg - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Salzburg - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı, 08.12.2021 Çarşamba bugün saat 23.00'te oynanacak.
Salzburg - Sevilla maçı EXXEN platformundan yayınlanacak
Salzburg - Sevilla maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
Şampiyonlar Ligi günün programı :
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)
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