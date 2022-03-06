Saltukovaspor Çaycuma Gençlerbirliği karşılaşmasına jandarma müdahelesi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde 1. Amatör Küme maçlarında oynanan Saltukovaspor-Çaycuma Gençlerbirliği karşılaşmasında olaylar çıktı. Saha içinde ve dışında çıkan olaylar sonucunda kolluk kuvvetleri araya girerek olayları büyümeden yatıştırdı.

Saltukova İlyas Yavuz Kandemir stadında 1. Amatör Küme takımlarından Saltukovaspor ile Çaycuma Gençlerbirliğispor karşı karşıya geldi. Saltukovaspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşmada saha içinde yaşanan bir pozisyonda maçın orta hakemi Çaycuma Gençlerbiliği takımından bir oyuncu ve bir yedek kaleciye kırmızı kart gösterdi. Maçın ilerleyen dakikalarında Saltukovaspor'un bir oyuncusuna kırmızı kart gösterince saha içinde olaylar çıktı. Olaylar saha dışında taraftarların da araya girmesiyle giderek büyüdü. Çaycuma Gençlerbirliği takımının yedek kalecisi sahayı terk etmesiyle birlikte tribünde olan taraftarlar arasında küfür ve gergin anların yaşanmasına neden oldu. Jandarma ekiplerinin araya girmesinin ardından her iki takımın oyuncuları ve taraftarları yatıştırıldı. - ZONGULDAK