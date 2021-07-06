Salihlili masa tenisçisi milli takımda
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Salihlili masa tenisçisi milli takımda

Salihlili masa tenisçisi milli takımda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı sporcusu Mustafa Yıldırım, hafta sonu Konya'da yapılan milli takım minik altı şampiyonasında Türkiye dördüncüsü olarak milli takıma seçildi.

Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı sporcusu Mustafa Yıldırım, hafta sonu Konya'da yapılan milli takım minik altı şampiyonasında Türkiye dördüncüsü olarak milli takıma seçildi.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen milli takım seçmeleri şampiyonasına Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı, antrenörler Muzaffer Yıldırım ve Emel Yıldırım yönetiminde 4 sporcu ile katıldı. Salihli Belediyespor'un minik yeteneği Mustafa Yıldırım, şampiyonada Türkiye dördüncüsü olarak milli takım kadrosuna girmeyi başardı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye dördüncüsü olarak milli takıma seçilen Salihli Belediyespor'un başarılı sporcusu Mustafa Yıldırım'ı tebrik ederek, sporcuları yetiştiren antrenörler ile ailelerine teşekkür etti. - MANİSA

Salihlili masa tenisçisi milli takımda
Salihlili masa tenisçisi milli takımda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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