Salihli Fenerbahçeliler'de 'Meriçeli' dönemi
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Salihli Fenerbahçeliler'de 'Meriçeli' dönemi

Salihli Fenerbahçeliler'de 'Meriçeli' dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Olağan genel kurulunu gerçekleştiren Salihli Fenerbahçeliler Derneği'nde tek liste ile yapılan kongrede başkanlığa Seçkin Meriçeli seçildi.

Olağan genel kurulunu gerçekleştiren Salihli Fenerbahçeliler Derneği'nde tek liste ile yapılan kongrede başkanlığa Seçkin Meriçeli seçildi.

Seçkin Meriçeli başkanlığında toplanan yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı yapıp, ayrıca yapılması düşünülen projeleri masaya yatırdı.

Derneğin kurulduğu günden beri emeği geçen tüm üyelere teşekkür eden Salihli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Meriçeli, "Ahirete intikal eden üyelerimizin mekanları cennet olsun. Onların kurduğu bu nadide derneği en iyi temsil etmek için tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çok çalışacağız. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimize sahip çıkarak genç nesillerimize spor sevgisini aşılamak için çabalayacağız. Fenerbahçe Spor Kulübümüzü tüm ortamlarda en iyi temsil etmek ve genç nesillere Fenerbahçeliliği aşılamak için çalışacağız" dedi.

"Bu ortamlar karşılıksız sevgi ile hizmet vermek isteyen kişilerin bir araya geldiği yerleridir" diyen Meriçeli, "Yönetim kurulumuz ile birlikte Salihli'miz için en güzel projeleri hayata geçirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Salihli Fenerbahçeliler'de 'Meriçeli' dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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