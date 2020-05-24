HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Salihli'de 'Evde kal, hareketsiz kalma' etkinliği

Salihli Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Salihli'de 'Sağlık İçin Evde Kal, Hareketsiz Kalma' etkinliği düzenlendi.

Salihli'de 'Evde kal, hareketsiz kalma' etkinliği
24.05.2020 22:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:40

Salihli Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Salihli'de 'Sağlık İçin Evde Kal, Hareketsiz Kalma' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları selamlayarak tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramını kutladı.

Salihli Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde ilçede 'Sağlık İçin Evde Kal, Hareketsiz Kalma' etkinliği gerçekleştirildi. Salihli Belediyesine ait ses aracının da eşlik ettiği etkinlik kapsamında, Salihli Belediyespor ile Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü uzman antrenörleri tarafından ilçe caddelerinde müzik eşliğinde vatandaşlara spor yaptırıldı. İlçe caddelerinde gezen antrenörler, evde kalan vatandaşlara balkonlarda spor yaptırdı. Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla ilki geçen hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında düzenlenen etkinliğin ikincisi Salihli'nin caddelerinde gerçekleştirildi. Salihli'de görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler, araçlardan çalan hareketli müzikler eşliğinde ilçe caddelerinde gezerek, vatandaşlara balkonlardan ve pencerelerden spor yaptırdı. Salihli Belediyesi ve Salihli İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından desteklenen projeye, uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlar da büyük ilgi göstererek yapılan hareketlere eşlik etti.

Salgın tedbirleri kapsamda evlerinde kalan vatandaşlara etkinlik sayesinde spor yapma imkanı sunduklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte spor yaptı. Balkonlardan spor yapan vatandaşları alkışlayarak selamlayan Başkan Kayda, "Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlarımız için Belediyemiz ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğinde 'Sağlık İçin Evde Kal, Hareketsiz Kalma' etkinliği düzenlendik. Etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımızın mutlulukları gözlerinden okunuyor. Vatandaşlarımıza yönelik bu tür sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Alınan tedbirlere uyarak evlerinde kalan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor şimdiden tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Spor
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Spor
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum Spor
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Spor
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun Spor
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor Spor
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak
Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim...
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını 'Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli' diyerek eleştirdi
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli"...
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Özkan Uğur Hazal Kaya Onur Saylak Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Ivan Obradovic
Daha Fazla Bayram Ankara Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Salihli'de 'Evde kal, hareketsiz kalma' etkinliği - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 22:40:13. #1.14#
title