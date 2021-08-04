Salihli Belediyesi'nden asfalt seferberliği
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Salihli Belediyesi'nden asfalt seferberliği

Salihli Belediyesi'nden asfalt seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Salihli Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda asfalt seferberliğini sürdürüyor.

Salihli Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda asfalt seferberliğini sürdürüyor.

Asfalt sezonuyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdüren Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Menderes, Gürsel, Gökçepınar, Millet ve Askeriye Caddeleri ile Kurtuluş Mahallesi 286 Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi 292 Sokakta yolları sıcak asfalt ile buluşturdu. Asfalt çalışmalarının hazırlanan plan çerçevesinde tüm cadde ve sokaklarda devam edeceğini söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer ile birlikte Yörük Mahallesi 402 Sokakta asfalt çalışması yapan ekipleri ziyaret ederek işçilere dondurma ikram etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaz boyunca tüm yolların bakım ve onarımı için sahada olacağını belirten Başkan Kayda, "Salihli'mizde asfalt atılmayan yol bırakmayacağız. Hava sıcaklığının 40-45 derece olduğu, asfalt ile birlikte 100 derece hissedilen sıcaklıkta Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Menderes, Gürsel, Gökçepınar, Millet ve Askeriye Caddelerimiz ile Kurtuluş Mahallesi 286 Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi 292 Sokakta yolları sıcak asfalt ile buluşturduk. Ekiplerimiz, bugün Yörük Mahallesi 402 Sokakta asfalt çalışması yapıyor. İlçemizde ulaşım konforunu arttırmak amacıyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılların ihmal edilen tüm sorunlarını çözdüklerini vurgulayan Başkan Kayda, "Salihli'ye hizmet ederseniz sokaklar ve yollar tabi ki bozulacak. Doğalgaz geldi, yağmur suyu çilesine son verdik. Bu çalışmaları yaparken sokakları ve yolları kazdık. Şimdi de asfalt atıyoruz. Çünkü hizmet çalışmakla oluyor. Mesai arkadaşlarım, sıcak havaya rağmen canla başla çalışarak elinden geldiğinin fazlasını yapıyorlar. Gece gündüz ekiplerimiz şehrimize hizmet ediyorlar. Emeklerinden dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz şuna inandık, Salihli'mize ve sizlere hizmet etmek bizim için ibadettir" diye konuştu. - MANİSA

Salihli Belediyesi'nden asfalt seferberliği
Salihli Belediyesi'nden asfalt seferberliği
Salihli Belediyesi'nden asfalt seferberliği
Salihli Belediyesi'nden asfalt seferberliği
Salihli Belediyesi'nden asfalt seferberliği
Salihli Belediyesi'nden asfalt seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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