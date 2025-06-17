Saliha Şahin kimdir? Saliha Şahin kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

Saliha Şahin kimdir? Saliha Şahin kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Saliha Şahin kimdir? Saliha Şahin kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Saliha Şahin kimdir? Saliha Şahin kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

SALİHA ŞAHİN KİMDİR?

Saliha Şahin, 5 Kasım 1998 yılında Ankara'da doğmuştur. 1,83 m boyundaki Milli Voleybolcu Saliha Şahin Eczacıbaşı Voleybol Takımı'nda oynuyor. Karayolları altyapısından yetişen genç yetenek Saliha Şahin, 2018 yılında Eczacıbaşı VitrA'ya transfer edildi. 1998 doğumlu smaçör, 2018-2019 sezonunda Karayolları takımında kiralık oynadıktan sonra 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı VitrA'ya katıldı.

2019'dan beri turuncu beyazlı formayı terleten Saliha, ilk başarısını 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak elde etti ve ardından ilk kez katıldığı 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Saliha Şahin, 2020-2021 sezonunda, 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu elde etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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