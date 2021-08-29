Salih Uçan kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü
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Salih Uçan kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü

Salih Uçan kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük müsabakasının 48. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, kariyerinde ilk defa kırmızı kart ile cezalandırılmış oldu.

Fatih Karagümrük müsabakasının 48. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, kariyerinde ilk defa kırmızı kart ile cezalandırılmış oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda, bir yandan 3 puanın sevinci, diğer yandan ise Salih Uçan üzüntüsü yaşanıyor. Müsabakanın 36. dakikasında sarı kart gören Salih, ikinci yarının hemen başında da dakikalar 48'i gösterdiğinde orta sahada yaptığı faul sonrası hakem Cüneyt Çakır tarafından çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Profesyonel futbol kariyerinde ilk defa kırmızı kart ile cezalandırılan Salih, milli takım arasından sonra Vodafone Park'taki Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL

Salih Uçan kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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