Salih Uçan için Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray'ın ardından İtalyan devleri de sıraya girdi
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Salih Uçan için Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray'ın ardından İtalyan devleri de sıraya girdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Alanyaspor forması altında gösterdiği performansla yeniden şaha kalkan Salih Uçan için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, daha önce Roma'da forma giyen yetenekli orta sahaya Serie A'dan bazı takımların teklifte bulunacağını yazdı. Bu takımların ise Atalanta ve Sassuolo olduğu öğrenildi. Salih'in nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Salih Uçan için İtalyan medyasından da bir iddia geldi. Daha önce Roma forması giyen başarılı orta saha oyuncusuyla bazı Serie A ekiplerinin ilgilendiği vurgulanırken, Trabzonspor'un 4 yıllık teklif yaptığı belirtildi. Sezon boyunca sıkça Galatasaray ya da Beşiktaş'a gideceği konuşulan futbolcunun yapacağı tercih ise merak konusu oldu. Alanya'daki mukavelesi bitecek Salih, Akdeniz ekibinde yola devam etmek istemiyor.

AVCI ONU ÇOK İSTİYOR

Bordo-Mavililer'in hocası Abdullah Avcı, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan konusunda yönetimden hızlı davranılmasını istemişti. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da radarında bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bordo-Mavililer kesenin ağzını açacak. Alanyaspor'la kontrat yenilemeyen Salih için bazı İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu öne sürüldü. Çizme basınından Gazeteci Nicolo Schira, Trabzon'un da 4 yıllık kontrat teklif ettiğini belirtti.

ROMA'DA HÜSRAN YAŞADI

Salih'i takipte olan ekiplerin ise Atalanta ve Sassuolo olduğu öğrenildi. Daha önce Roma'da istediği sıçramayı yapamayan Salih, yeniden İtalya futboluna dönme konusunda tereddüt yaşıyor. Fenerbahçe'de piyasaya çıkan yetenekli orta saha oyuncusunun ezeli rakiplerden birine gitme ihtimali de bir hayli fazla.

Salih Uçan için Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray'ın ardından İtalyan devleri de sıraya girdi

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haber Yorumları (5)
MERT ÖREN: Müşteri kızıştırmasınlar Fenerbahçeli Salih Galatasaray''a gelmez. Bu adamı Galatasaray''a kim istiyor merak ediyorum. Başkan mı? Yöneticiler mi? yoksa Terim mi?
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VATANDAŞ: beşiktaşa gelip şampiyonlar ligine gitmek varken ne biliyim :D
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BJK: git avrupaya harcama kendini buralarda civanım türkiye taktik maktik yok bam bam bam bak gör milli takımı avrupada oynayan cocuklarımızı gördün çatır çatır oynuyorlar hem taktik hem bam bam bam kafayı kullan burda bitersin seneye seni kimse konuşmaz bile
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