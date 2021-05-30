Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un başarılı bir sezon geçirmesinde başrol oynayan isimlerden biri olan Salih Uçan'ın yeni adresi Beşiktaş oldu. Galatasaray'ın daha yüksek bir teklif önermesine rağmen Salih'in, Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi. Başarılı orta sahaya Trabzonspor'un da bir ilgisi vardı ama mutlu sona Siyah-Beyazlılar ulaştı.
Ortaya koyduğu futbolla devlerin radarına giren milli futbolcu, Galatasaray'ın daha yüksek teklifine ve Trabzonspor'un ilgisine rağmen Beşiktaş'ı tercih etti. Siyah-Beyazlılarla prensip anlaşmasına vardıktan sonra Galatasaray devreye girse de 27 yaşındaki orta sahanın kararı değişmedi.
10 MİLYON TL
3 yıllık mukavele yapılacak olan tecrübeli futbolcu, bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak. Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da 20 milyon TL'den üç yıllık anlaşma imzalanacağı aktarıldı.