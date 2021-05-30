Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un başarılı bir sezon geçirmesinde başrol oynayan isimlerden biri olan Salih Uçan'ın yeni adresi Beşiktaş oldu. Galatasaray'ın daha yüksek bir teklif önermesine rağmen Salih'in, Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi. Başarılı orta sahaya Trabzonspor'un da bir ilgisi vardı ama mutlu sona Siyah-Beyazlılar ulaştı.

Ortaya koyduğu futbolla devlerin radarına giren milli futbolcu, Galatasaray'ın daha yüksek teklifine ve Trabzonspor'un ilgisine rağmen Beşiktaş'ı tercih etti. Siyah-Beyazlılarla prensip anlaşmasına vardıktan sonra Galatasaray devreye girse de 27 yaşındaki orta sahanın kararı değişmedi.

Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi

10 MİLYON TL

3 yıllık mukavele yapılacak olan tecrübeli futbolcu, bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak. Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da 20 milyon TL'den üç yıllık anlaşma imzalanacağı aktarıldı.

Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi
Mustafa Cengiz: Ben seçimleri değil, Galatasaray'ın borcunu düşündüm
Mustafa Cengiz: Ben seçimleri değil, Galatasaray'ın borcunu düşündüm
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Hasan Polatkan Adnan Menderes Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Alişan Demet Evgar İlker Kaleli İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 12:14:54. #1.14#

title