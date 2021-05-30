Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un başarılı bir sezon geçirmesinde başrol oynayan isimlerden biri olan Salih Uçan'ın yeni adresi Beşiktaş oldu. Galatasaray'ın daha yüksek bir teklif önermesine rağmen Salih'in, Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi. Başarılı orta sahaya Trabzonspor'un da bir ilgisi vardı ama mutlu sona Siyah-Beyazlılar ulaştı.