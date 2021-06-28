Salih Uçan: Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardım
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Salih Uçan: Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardım

Haberler.com - Haberler | Spor

Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 27 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanya'da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, geçtiğimiz günlerde Salih Uçan'la anlaştıklarını duyurmuştu. Alanyaspor forması giyen 27 yaşındaki futbolcu da bu sözleri doğrulayarak yeni sezonda Beşiktaş'ta dorma giyeceğini söyledi.

"TRANSFER SÜRECİNİ İYİ YÖNETTİLER"

Salih Uçan, Tivibuspor'da yaptığı açıklamada, "Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanya'da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş istedi. 'Salih'e ihtiyacımız var' dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken" ifadelerini kullandı.

Salih Uçan: Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardım
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Salih Uçan: Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardım - Haberler Spor
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