Salih Bora, Bartın Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği etkinliğe katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği etkinliğe katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından "Salih Bora, Geleceğin Antrenör Adayı Öğrencilerle Söyleşide Buluşuyor" adlı çevrimiçi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Türk sporuna ve bayrak temsiline adanmış ömrüyle Salih Bora'nın öğrencilerle yaptığı söyleşinin önemine değindi. Gerçekleştirilen söyleşinin Bartın Üniversitesi'nin genç sporcuları için önemli bir motivasyon olacağına değinen Rektör Uzun, "Sürekli iyileşme anlayışıyla büyüyen, gelişen ve yeni tecrübeler edinerek geleceğe yürüyen tüm bileşenlerimiz için bu konferansın önemli bir motivasyon olacağına inanıyorum" dedi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nin bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarıyla Türkiye'nin gelişimine değer katma çabalarının yanı sıra sporda da söz sahibi olma hedeflerinin olduğunu kaydederek, "Bu doğrultuda Spor Bilimleri Fakültemiz ile bireysel, takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda başarıya imza attık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sadece sportif anlamda değil akademik anlamda da sempozyumlara, panellere, yarışmalara ve ulusal müsabakalara ev sahipliği yaptık. Spor Bilimleri Fakültesi ile başarılarımızı arttırarak sürdüreceğimize olan inancım tamdır" ifadelerine yer verdi.

Grekoromen güreş eski milli sporcusu, milli takımı antrenörü ve Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bilal Demirhan'ın moderatörlüğünde yaptığı söyleşide, Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora öğrencilerin sorularını cevapladı. Bora'nın sporculuğu, teknik direktörlüğü, aldığı başarılar başta olmak üzere birçok sorunun cevaplandığı söyleşide, Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Türkiye Güreş Milli Takımı'nın hedeflerine değindi. Bora, "Bartın Üniversitesi'nin spora ve sporcuya verdiği destek oldukça önemli. Türk sporunu geleceğe taşıyacak olan bu gayretler olacaktır. Başta Avrupa, dünya ve olimpiyatlar olmak üzere katıldığımız her uluslararası müsabakada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı okutmak için el birliği içerisinde olmamız gerekmektedir. Yeni nesillere spor ve güreş sevgisini kazandırmamız, gelecek başarılar için bugünden gerekli koşulları ve imkanları sağlamak gerekmektedir. Bu doğrultuda milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi'ndeki gayretler çok değerli. Bu düşüncelerle başta Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyor ve kendilerini kutluyorum" şeklinde konuştu.

Türk güreşinin önemli isimlerinden Ata Karataş'ın da katıldığı etkinliğe, milli sporcular ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı