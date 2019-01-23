Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı

Soğuk havalarda vatandaşlar tarafından çok tercih edilen salebin kilosu, aktarlarda kilosu 950 liraya kadar çıktı. 219 lira olan gram altının neredeyse 4 katı olan salep her gün fiyatıyla yeni bir rekor kırıyor.

YABANİ ORKİDE BİTKİSİNDEN YAPILIYOR

Yabani orkide bitkisinin kökünden elde edilen salep, dondurmanın ham maddesi ve sıcak içecek olarak tüketiliyor. Nisan- mayıs aylarında daha çok Toroslar'da toplanan salep kökleri, kurutulduktan sonra kırma makineleriyle önce parçalara ayrılıyor, ardından toz haline getiriliyor.

VATANDAŞ DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Aktarlarda fiyat oldukça yüksek olsa bile 4 kişilik bir aile 9,5 liraya ödeyip 10 gram alarak salep ihtiyacını giderebilir. Ancak yinede salebi seven vatandaşlar fiyatların aşağı doğru düşmesini bekliyor.

DÜNYANIN EN İYİLERİ TOROSLAR'DAN GELİYOR

Türkiye'de yılda 200 ton salep üretiliyor. Bunun yaklaşık olarak 150 tonu Burdur'un Bucak ilçesinden geliyor. Bunun yanı sıra dünyanın en kaliteli salepleri de Toroslar'da elde ediliyor. 8 kilo salep kökünün kaynatılarak 1 kilo salep elde edilebiliyor.