Salçalık biberler tarlada çürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salçalık biberler tarlada çürüyor

25.09.2020 10:28 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:32
Salçalık biberler tarlada çürüyor

Bursa'da salçalık biber hasadına başlayan çiftçiler geçen yıl 2 liraya sattıkları bibere bu yıl 40 kuruşa alıcı bulamıyor.

Bursa'da salçalık biber hasadına başlayan çiftçiler geçen yıl 2 liraya sattıkları bibere bu yıl 40 kuruşa alıcı bulamıyor. Salçalık biberler tarlada çürümeye başladı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde salçalık biber ekimini yapan üreticiler geçtiğimiz yıl sofralık olanını 3 liradan salçalıkları ise 2 liradan satmıştı. Bu yıl da ekim yapan çiftçiler sofralık biberin 1 liraya salçalıkların ise 40 kuruşa düşmesi sebebiyle kara kara düşünüyor.

Geçtiğimiz yıla oranla maliyetleri artan ancak tarlada fiyatı 40 kuruşa kadar düşen salçalık biber, çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Ürün tarlada kalırken, 4 ton biberden masrafları çıkarttıktan sonra 400 lira para kaldığını söyleyen çiftçiler çözüm bekliyor.

Biberlerin tarlada çürümeye başladığını ifade eden üretici Ersin Demir, "Salçalık biber hasadı başladı. 10 gündür salçalık biberin alıcısı yok, alıcı olmadığı için tarladaki biberler çürümeye başladı. Fiyatlar çok düşük. Geçtiğimiz yıl sofralık olanını 3 liradan satıyorduk bu yıl 1 lira.Geçtiğimiz yıl 2 liraya sattığımız salçalık biber bu yıl 40 kuruşa düştü. Bu fiyatlarla biber masrafını kurtarmıyor. Geçen yılki girdiler ile bu yılki girdiler arasında yüzde yüz artış var.Geçen yıl ektiğimiz ürünler ile bu yılki ürünler arasında fiyatta yüzde yüz gerileme var. Biber hem 40 kuruş, hem de alıcı yok 10 gündür alıcı olmadığı için tarlada çürümeye mahkum kaldı" dedi.

Diğer üreticiler ise, "Bu yıl emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Geçtiğimiz yıl fiyatlar güzeldi. Bu yıl çok kötü bir yıl yaşıyoruz. Tarlada olan biberlere alıcı çıkmazsa hepsini sürüp yeni sezona hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinde salçalık domates için de benzer kriz yaşanmış, salça fabrikalarının oyunuyla fiyatların dip yapması üzerine devreye Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in teşebbüsüyle Türk Şeker Fabrikası girip ürünleri satın almıştı. - BURSA

Salçalık biberler tarlada çürüyor
Salçalık biberler tarlada çürüyor
Salçalık biberler tarlada çürüyor
Salçalık biberler tarlada çürüyor
Salçalık biberler tarlada çürüyor
Salçalık biberler tarlada çürüyor
Salçalık biberler tarlada çürüyor
Salçalık biberler tarlada çürüyor
Salçalık biberler tarlada çürüyor
Salçalık biberler tarlada çürüyor
Salçalık biberler tarlada çürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Volkan Bozkır Charles Michel Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Fatih Terim Murat Şahin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salçalık biberler tarlada çürüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 10:32:36. #1.15#
title