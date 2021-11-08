Salah'ın başarısının sırrı yediklerinde! İşte yıldız futbolcunun çarpıcı beslenme programı

Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 15 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Muhammed Salah şu anda dünyanın en formda futbolcularının başında geliyor. Mısırlı yıldız, başarısının sırını sıkı beslenme ve disipline borçlu.

YATMADAN ÖNCE ŞEKERSİZ MEYVE SUYU İÇİYOR

NTV'nin haberine göre; Salah, kahvaltıda Hint gözlemesi Paratha, bir bardak süt ve bir kase meyve tüketiyor. Öglen mercimek, sebze, ekmek, tavuk ve bir kase yoğurt, akşam ise salata, çorba, sebze ve Mısır usulü koşari yiyor. Yatmadan önce de şekersiz meyve suyu içiyor. 29 yaşındaki futbolcunun saha içerisindeki başarıları ve saha dışındaki yardım çalışmaları ülkesi Mısır'da hem ilkokul hem de ortaokul kitaplarında yer alacak. Salah'ın İngiltere Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu olması ve diğer sportif başarıları ilköğretim öğrencilerine, yaptığı yardımlar ise ortaöğretim öğrencilerine öğretilecek.

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