Mohamed Salah ile Mısır Futbol Federasyonu Arasında Telif Krizi Çıktı
İngiltere Premier Ligde Liverpool forması giyen Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah ile fotoğrafını izinsiz kullanan Mısır Futbol Federasyonu arasında anlaşmazlık çıktı.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah ile fotoğrafını izinsiz kullanan Mısır Futbol Federasyonu (EFA) arasında anlaşmazlık çıktı.
Sezon başında transfer olduğu Liverpool'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Salah ile EFA arasında 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 1,5 ay kala tartışma yaşandı.
Salah, EFA'nın sponsorları arasındaki bir telekomünikasyon şirketinin, fotoğrafını izin almaksızın Mısır Milli Takımı'nın uçağına yapıştırdığını savundu.
"BÜYÜK HAKARET"
Bir başka telekomünikasyon firmasıyla sponsorluk anlaşması bulunan 25 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm ama bu büyük bir hakaret. Daha şık bir yaklaşım sergilenebilirdi." ifadelerini kullandı.
Salah, Premier Lig'de attığı 31 golle 38 haftalı sezonların rekorunu paylaşan Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'i yakaladı.
-
onun imparatorlugu meyhanelerde gecer türkiye''yi rezil ettiyi günleri ne cabucuk unuttunuz böyle kisiler türkiyede bedavadan bara kazaniyor.Cevap Yaz 1 5 Yayından KaldırTÜRK: İtalyada yaşıyorum.Bence bir gün buraya gelip hocaya duyulan saygıyı kendi gözlerinizle görün3 Yayından Kaldır
-
Fatih terim yüzünüze tükürse aaa o imparator diycek cahiller var, büyütmetin şu adamı safi rüzgar başka bişe değil. Kebapçının tersine denk gelince rezilliğini tüm herkes gördü.Cevap Yaz 10 6 Yayından KaldırGSLİ : Hani şu darp raporu alan kebapçının tersi mi?3 1 Yayından Kaldır
-
Beğenmemişti elementler elementler :DCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır