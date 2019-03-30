Sala'nın Ölümünde Şok Detay! Pilotun Renk Körü Olduğu İddia Edildi

Nantes'tan Cardiff'e transferi sırasında uçak kazası sonrasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ölümü hakkında İngiltere'den gündem yaratacak bir iddia geldi.

BBC'nin haberine göre Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın pilotu David Ibboter, renk körü olması nedeniyle gece uçuşları kullanamıyordu.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Fransız haber ajansı AFP ise Birleşik Krallık Sivil Havacılık İdaresi'nin (CAA) bu bilgiyi doğrulamadığını ve araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

Kazada Emiliano Sala'nın yanısıra renk körü olduğu iddia edilen pilot David Ibboter de hayatını kaybetmişti.