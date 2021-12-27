"Şakkadanak" çıkışıyla ünlü Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı - Haberler Ekonomi
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"Şakkadanak" çıkışıyla ünlü Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

2017 yılında katıldığı bir canlı yayında dövizin yükselişine karşı "Şakkadanak dolar satarım" önerisi yapan Necmettin Batırel, programda kendisine yönelik tepkisiyle sosyal medyada gündem olan Özgür Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu. Batırel, "Özgür Bey'i kimse tanımıyordu ama benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu, ama bunu taşıyamadı. Şimdi ekonomiyi bıraktı, sokak hayvanlarına sahip çıkalım diye tweet atıyor" dedi.

2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, aynı programda kendisine verdiği tepki ile sosyal medyada uzun süre gündemde kalan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile ilgili açıklamada bulundu.

"VİDEOYA KIZMIYORUM"

Türkiye gazetesinden Fatih Selek'e konuşan Batırel, "şakkadanak" videosuna kızıp kızmadığına ilişkin olarak yöneltilen soruya, "Hayır kızmıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

"ÖZGÜR DEMİRTAŞ BENİMLE ÜNLÜ OLDU AMA BUNU TAŞIYAMADI"

Batırel, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da katıldığı söz konusu programa ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Batırel, "Özgür Bey'i kimse tanımıyordu ama benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu, ama bunu taşıyamadı. Şimdi ekonomiyi bıraktı, sokak hayvanlarına sahip çıkalım diye tweet atıyor" dedi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (5)
Erkan Magdenli :özgür demirtaş ne diyorsa çıktı. dolar 18 i gördü fazi artırılıp olmayan rezerv satıldı.94 krizinde bile böyle artış olmadı. millet dolaın 8 den ye çıktığını görmeyip 18 den 12 ye düştüğüne seviniyor. peki dolar duracak mı? tabii ki hayır. yine18 olacak. 18 den satıp 10 dan alanlar açıklansın. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Doğrucu Davud:İçi boş tenekeden çok ses çıkar Cevap Yaz 0 29 Yayından Kaldır
ender türk :al bir boş yapan daha , Özgür hocanın bu güne kadar söylediklerinin hepsi çıktı , görünen o ki çıkacaklarda var , bu adamlar ülkeye zarardan başka bir şey veremezler. Cevap Yaz 24 45 Yayından Kaldır
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