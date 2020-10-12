Sakatlığı bulunan Efecan Karacan, Sırbistan maçında takımdaki yerini alamayacak
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Sakatlığı bulunan Efecan Karacan, Sırbistan maçında takımdaki yerini alamayacak

12.10.2020 21:14 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:20

Milli futbolcu Efecan Karaca, Sırbistan karşısında forma giyemeyecek. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, kadrodan çıkarıldı.

Millilere Efecan Karaca'dan kötü haber geldi. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Almanya ile oynanan hazırlık maçında yıldızlaşan ve 1 gol atan Efecan, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında da Rusya karşısında ilk 11'de başlamıştı.

30 yaşındaki futbolcu 1-1 biten mücadelede 45 dakika süre almıştı.

SIRBİSTAN MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Efecan, A Milli Takım'ın 14 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Sırbistan maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Efecan Karacan, Sırbistan maçında takımdaki yerini alamayacak
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