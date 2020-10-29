Sakatlığı bulunan Beşiktaşlı Gökhan Töre, Malatyaspor maçında oynayamacak

Beşiktaş'ta sakat oyuncular kervanına Gökhan Töre de katıldı. Adalesinde yırtık tespit edilen 28 yaşındakı futbolcu, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 7. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah beyazlıların son antrenmanına sakatlığı bulunan N'Koudou, Hasic ve Atakan'ın yanı sıra Gökhan Töre de yer almadı.

Adalesinde birinci derece yırtık tespit edilen Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavileri süren N'Koudou, Hasic ve Atakan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Josef de Souza da karşılaşmada görev yapamayacak.

KARŞILAŞMA PAZAR GÜNÜ

Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.