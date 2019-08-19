Sakaryaspor'da yeni transferlere imza töreni yapıldı
Sakaryaspor anlaşma sağladığı ve idmana çıkarttığı 5 futbolcu için imza törenini Rüstemler Tesislerinde gerçekleştirdi.
Sakaryaspor anlaşma sağladığı ve idmana çıkarttığı 5 futbolcu için imza törenini Rüstemler Tesislerinde gerçekleştirdi.
Sakaryaspor yönetimi yeni transferler; Hüseyin Bilge, Aydın Yılmaz, Taşkın İlter, Özgür Kedikli ve Erdi Can Şehit için Rüstemler Tesislerinde imza töreni düzenledi. Oyuncular, törende 1'er yıllık sözleşmeye imza attı. - SAKARYA