Sakaryaspor Afyonspor canlı takip! Sakaryaspor Afyonspor maçı kaç kaç?
TFF 2. Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Sakaryaspor Afjet Afyonspor bugün karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri olan Sakaryaspor Afyonspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, nerede oynanacak, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Tff 2. Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Sakaryaspor Afyonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sakaryaspor Afyonspor maçı şifresiz mi? Sakaryaspor Afyonspor maçı hakemi kim? Sakaryaspor Afyonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı.
SAKARYASPOR AFJET AFYONSPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sakaryaspor Afyonspor karşılaşması, TFF 2. Lig maçı, 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 13.00'te başladı.
SAKARYASPOR AFJET AFYONSPOR MAÇI CANLI TAKİP
Sakaryaspor 2-0 Afyonspor
Dk.90
Maç sona erdi.
Goller:
Sakaryaspor:
Dk. 18 Hurşit Taşçı
Ozan SOL Dk. 79
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet