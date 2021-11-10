Sakaryaspor Afyonspor canlı takip! Sakaryaspor Afyonspor maçı kaç kaç?

Tff 2. Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Sakaryaspor Afyonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sakaryaspor Afyonspor maçı şifresiz mi? Sakaryaspor Afyonspor maçı hakemi kim? Sakaryaspor Afyonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı.

SAKARYASPOR AFJET AFYONSPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor Afyonspor karşılaşması, TFF 2. Lig maçı, 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 13.00'te başladı.

SAKARYASPOR AFJET AFYONSPOR MAÇI CANLI TAKİP

Sakaryaspor 2-0 Afyonspor Dk.90 Maç sona erdi. Goller: Sakaryaspor: Dk. 18 Hurşit Taşçı Ozan SOL Dk. 79

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