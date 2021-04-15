Sakaryaspor: 0-3
STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Mikail Cihangir, Muhammed Yıldız, Mustafa YükselSERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir- Atakan Cangöz, Murat Gürbüzerol, Sinan Kalaycı, Ahmet Bahçıvan (Dk. 64 Ergün Nazlı), Yusuf Onur Arıkan (Dk.78 Ahmet Atik), Abdülsamet Burak, Murat Erdemir (Dk.
STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Mikail Cihangir, Muhammed Yıldız, Mustafa YükselSERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir- Atakan Cangöz, Murat Gürbüzerol, Sinan Kalaycı, Ahmet Bahçıvan (Dk. 64 Ergün Nazlı), Yusuf Onur Arıkan (Dk.78 Ahmet Atik), Abdülsamet Burak, Murat Erdemir (Dk.65 Kaan Mert Nasırcılar), Cenk Kaplan, Burak Albayrak (Dk.78 Raif Demir), Emre BekirSAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan - Canberk Ömer Özdemir, Caner Koca, Nuri Fatih Aydın (Dk. 85 Oğuzhan Kayar), Berk İsmail Ünsal (Dk. 79 Abdülaziz Solmaz), Muhammet Reis (Dk. 89 Alim Can Menteşe), Ali Özgün (Dk. 88 Mehmet Boztepe), Hakan Aslantaş, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Dk.87 Hasan Bilal), Ümit Yasin ArslanGOLLER: Dk. 20 Berk İsmail Ünsal, Dk. 61 Ali Özgün, Dk. 77 Nuri Fatih Aydın (Sakaryaspor)
SARI KART: Nuri Fatih Aydın (Sakaryaspor)
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor deplasmanda Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Berk İsmail Ünsal, 61'inci dakikada Ali Özgün ve 77'nci dakikada Nuri Fatih Aydın kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ