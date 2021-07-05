Sakarya'nın sporcuları İtalya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak
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Sakarya'nın sporcuları İtalya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak

Sakarya'nın sporcuları İtalya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli takım seçmelerinde derece yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün 3 sporcusu, Dünya Kick boks Şampiyonası ve Avrupa Kupasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Milli takım seçmelerinde derece yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün 3 sporcusu, Dünya Kick boks Şampiyonası ve Avrupa Kupasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Şırnak'ta gerçekleştirilen milli takım elemelerinde önemli bir başarı elde etti. Şampiyonada ter döken Batuhan Bozatlı ile Ayşe Kaplan kendi kategorilerinde şampiyon olurken, Fatih Erman ise ikinci oldu. Alınan bu sonuçla Batuhan Bozatlı Dünya Kick boks Şampiyonasında, Ayşe Kaplan ile Fatih Erman da Avrupa Kupasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

"Sakarya'mızın adını dünyaya duyurmak için büyük çaba göstereceğiz"

Müsabaka sonunda konuşan Batuhan Bozatlı, "Bize desteklerini esirgemeyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Hedefim İtalya'da düzenlenecek olan şampiyonada ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmektir. Umarım, hedeflerime ulaşır ve ülkeme şampiyon dönerim. Sakarya'mızın adını dünyaya duyurmak için büyük çaba göstereceğiz" dedi.

"Sporcularımızın başarıları, kurumumuz için onur kaynağıdır"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesinden yapılan açıklamada ise "Büyükşehirimizin yetiştirdiği sporcular, Şırnak'ta gerçekleştirilen elemelerde önemli başarılara imza attı. Dünyada önemli başarılar kazanan ve göğsümüzü kabartan sporcularımızın başarıları, kurumumuz için onur kaynağıdır. 3 sporcumuzun, dünya şampiyonlarında da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Genç sporcuların her anlamda destekçisiyiz, kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Sakarya'nın sporcuları İtalya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak
Sakarya'nın sporcuları İtalya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak
Sakarya'nın sporcuları İtalya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'nın sporcuları İtalya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak - Haberler Spor
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