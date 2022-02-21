Sait Karafırtınalar: "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ekonomik ve kadro sıkıntıları olduğuna dikkat çekerek, "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz" dedi.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında evinde BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. 1 haftada 3 maç oynadık. Bütün takımlar oynadı fakat biz biraz ağırlarını oynadık. Bunlardan üçüncüsü de Erzurumspor gibi iyi bir takıma gelmesi dezavantajdı. Genelde geri düştüğümüz maçı çeviremiyoruz. Bugün en azından 1 puana çevirdik. Bu kadar yorgunluğun üzerine bunu başarmak önemli. Çok sıkıntı çekiyoruz. Kadro sıkıntısı, ekonomik sıkıntılar var. Sakatlıklar var. Bu kadar olumsuzluğa rağmen iyi oynuyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor