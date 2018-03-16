Şahin Alpay Hakkındaki İhlal Kararının Gerekçesi Açıklandı

Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay'a yönelik ihlal kararının gerekçesinde, Yüksek Mahkemenin kararlarının kesin olduğu, bu kararların yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladığı belirtildi.