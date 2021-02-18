Sahaya inip hakeme saldıran eski futbolcu Gökhan Çıra, 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı
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Sahaya inip hakeme saldıran eski futbolcu Gökhan Çıra, 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı

18.02.2021 20:12 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:20

Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta oynanan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü ile karşılaştığı maçta sahaya girip hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp eden Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, toplamda 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta oynanan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü ile karşılaştığı maçın 67. dakikasında sahaya girip hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp eden Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra'nın cezası belli oldu.

Yaşanan bu skandal olay sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra'ya acımadı ve çok ağır bir ceza verdi. TFF'nin yaptığı açıklama göre Çıra toplamda 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada; "BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik tehditleri nedeniyle 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik saldırıları nedeniyle 240 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, tedbire uymama eylemi nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY MAÇINA DAMGA VURDU

Son olarak Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra, geçtiğimiz sezon oyunculuk kariyerini noktalamıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında da en çok konuşulan isimlerden biri olan Çıra, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

TERİM'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Maç sonu "Fatih Terim'in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" şeklinde açıklamalar yapan Çıra, daha sonra tecrübeli teknik adamdan özür dilemişti.

Sahaya inip hakeme saldıran eski futbolcu Gökhan Çıra, 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı
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