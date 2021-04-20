Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi

Ramazan ayında oruç tutan futbolcular maç saatlerinin iftara denk gelmesinden dolayı saha kenarında oruçlarını açmak zorunda kalması sebebiyle 19.00'da oynanan maçların saati 20.30'a alındı. Spor camiasının çağrısına kulak veren TFF adım attı ve bu maç saatlerini değiştirdi. Süper Lig'de başta olmak üzere diğer liglerde de 19.00'da başlayan mücadeleler 20.30'a çekildi.