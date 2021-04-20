Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi

Haberler.com - Haberler | Spor

Ramazan ayında oruç tutan futbolcular maç saatlerinin iftara denk gelmesinden dolayı saha kenarında oruçlarını açmak zorunda kalması sebebiyle 19.00'da oynanan maçların saati 20.30'a alındı. Spor camiasının çağrısına kulak veren TFF adım attı ve bu maç saatlerini değiştirdi. Süper Lig'de başta olmak üzere diğer liglerde de 19.00'da başlayan mücadeleler 20.30'a çekildi.

Son olarak Samsunspor-Bursaspor maçında oyunun durmasını fırsat bilen futbolcular, iftarını kısa sürede saha kenarında açabilmişti. Bundan önce geçen hafta da Giresunspor - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında futbolcular sakatlık sebebiyle saha kenarına gelip, hızlıca iftarını yapmıştı. Teknik direktörler ve futbolcular, iftar saatlerine göre maçların ayarlanması gerektiğini belirtmişti.

REVİZE DUYURUSU YAPILDI

TFF,Süper Lig'de 37, 38, 39. haftalarında saat 19.00'da başlayacak mücadelelerin saatlerini revize ettiğini duyurdu. Yapılan değişikliğe göre söz konusu müsabakalarda ilk düdük 20.30'da çalacak. TFF 1. Lig'de de 19.00'da başlayacak maçlar 20.30'a alındı.

Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Son Dakika: UEFA'ya bağlı 55 ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama
Son Dakika: UEFA'ya bağlı 55 ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama
Üç büyüklerin 37. haftada oynayacağı maçların saatinde değişiklik yapıldı
Üç büyüklerin 37. haftada oynayacağı maçların saatinde değişiklik yapıldı
Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle hak mahrumiyeti ve para cezası verildi
Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle hak mahrumiyeti ve para cezası verildi
Haber Yorumları (1)
TARAFSIZGÖRÜŞ: Sıcak havalarda her iki devre nin ortasında su molası veriliyor . o kadar bi,r süre kimseyi rahatsız etmez
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 18:41:02. #1.15#

title