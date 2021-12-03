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Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde yapılan ek gösterge zammı sonrası ayaklanan sağlıkçıların zam talebi için harekete geçildi. Konuyla ilgili AK Parti, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istedi. Bakanlığın çalışmasının neticesine göre bugün yeniden toplanacak Genel Kurul'da mevcut torba yasaya ilgili düzenlemenin eklenebileceği ifade ediliyor.

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda tüm partilerin oybirliği ile kabul edildi.

Bu gelişme sonrası diğer sağlık çalışanları zam talebi ile ayaklandı. Sosyal medya üzerinde konuya ilişkin binlerce yorum yapıldı. Karara tepki gösterenlerin içinde çok sayıda hekimin olması ve karardaki eşitsizliğe vurgu yapmaları dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre; sağlıkçıların bu isyanına kulak veren AK Parti, pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde yapılan ek gösterge zammının diğer sağlık personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesi için harekete geçti.

AK Parti, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istedi. Bakanlığın çalışmasının neticesine göre bugün yeniden toplanacak Genel Kurul'da mevcut torba yasaya zam düzenlemesinin eklenebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan sağlık çalışanlarına yönelik zam düzenlemesinin yanı sıra hekim zammından üniversite hastanelerinde çalışan doktorların da faydalanması için bir düzenlemenin daha gündemde olduğu ifade ediliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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