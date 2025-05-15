Yahşihan'da Obeziteyle Mücadele İçin Etkinlikler Düzenlendi

Yahşihan'da Obeziteyle Mücadele İçin Etkinlikler Düzenlendi
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Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını teşvik etmek ve obeziteyle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinlikleri düzenledi. Uzman sağlık personelleri tarafından yapılan eğitimlerde, beslenme ve fiziksel aktivite gibi konular işlendi.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toplum sağlığını teşvik etmek ve obeziteyle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçede "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinleri, hafta boyunca düzenlenen programlarda sürdü.

Etkinlikler kapsamında, uzman sağlık personelleri tarafından çeşitli yaş gruplarına yönelik beslenme, fiziksel aktivite ve kronik hastalıkların önlenmesi gibi konularda bilgilendirici eğitimler verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, yaptığı açıklamada, hareketli yaşam tarzının ve toplumun bilinçlendirilmesinin, obeziteyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Karayel - Sağlık
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